В Москву из Пекина привезли мальчика, для транспортировки которого Путин предоставил спецборт

В детский онкоцентр имени Блохина пятилетнего пациента привозят уже глубокой ночью. Утомительную дорогу перенес удовлетворительно, но очень устал. Нейробластома отнимает у ребенка все силы. Рядом - бригада специалистов федерального центра медицины катастроф. Они сопровождали мальчика весь полет из Китая.

В КНР семья надеялась вылечить сына от смертельно опасного онкозаболевания, но его состояние лишь стремительно ухудшалось. К основным симптомам добавились частые эпилептические припадки. Было принято решение срочно перевозить ребенка домой в Россию, но столкнулись с определенными сложностями: транспортировка должна была быть исключительно с сопровождением медиков и при наличии на борту специального оборудования.

За помощью мама мальчика обратилась в наше посольство в Пекине. Дипломаты доложили о ситуации Владимиру Путину. Находясь в Китае с официальным визитом, президент распорядился предоставить ребенку спецборт летного отряда "Россия" и двух врачей, которым удалось стабилизировать состояние маленького пациента.

"В стабильном состоянии после транспортировки из Китая. В настоящее время проводятся диагностические мероприятия и планируются совместные обсуждения с федеральными и национальными центрами Российской Федерации по вопросам дальнейшей тактики лечения", - сообщил Кирилл Киргизов, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Состояние маленького пациента пристально контролируют. Опытные реаниматологи и фельдшеры фиксируют малейшие изменения в динамике состояния. И делают все возможное.