Программе строительства православных храмов в Москве исполнилось 15 лет

Ровно 15 лет назад в столице был дан старт программы строительства православных храмов.

За это время в Москве появились почти 150 новых церквей и часовен, десятки находятся в работе. И все это благодаря архитекторам, строителям и прихожанам, которые вкладывают душу в каждый проект.

4 сентября в Москве презентовали обновленное издание книги об истории Храма Христа Спасителя. В нем уникальные архивные фото восстановительных работ, многие из которых публикуются впервые. Событие стало одним из многих, приуроченных к 25-й годовщине возрождения этой святыни Русской православной церкви.