Полина не смолчала после публикации скандального видео с мужчиной, похожим на Дмитрия Диброва: вот что сказала

Дмитрий и Полина Дибровы после 16 лет брака подали на развод. Причиной разрыва стала измена молодой жены шоумена. Супруги разошлись мирно — без судов, скандалов и дележки имущества. Правда, в Сети то и дело появляются видео, на которых якобы телеведущий пытается залечить душевные страдания алкоголем и сомнительными девицами.

Сначала мужчину, похожего на Диброва, застали в одной из столичных рюмочных. Очевидцы утверждали, что двойник шоумена угощал всех пенным и сам был навеселе. А позже было опубликовано скандальное видео, на котором мужчина, поразительно похожий на Дмитрия, запечатлен в компании полуголой девушки на летней веранде в ресторане.

На кадрах отчетливо видно, как мужчина ласкает незнакомку, но на 100% утверждать, что это был Дибров, невозможно, так как мужчина снят со со пины. Однако сходство с 65-летним телеведущим поражает. Даже одежда на посетителе ресторана точно такая же, как носит шоумен.

Да и то, что Дибров всегда был ловеласом и любителем женщин, ни для кого не секрет. О его похождениях слагали легенды. Журналисты "Комсомольской правды" позвонили пока еще жене телеведущего Полине, чтобы уточнить, ее ли супруг был запечатлен в очень интимный момент.

"Дмитрий — талант, прекрасный отец, моя, наша большая поддержка. Мы навсегда родные люди, но то, что ходят за ним по пятам, постоянно прячась за какими-то кустами, деревьями, он привык, он звезда", — прокомментировала ролик Диброва, не дав четкого ответа на вопрос.