Собянин: Проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

Сергей Собянин подвел первые итоги программы "Лето в Москве".

Как отметил мэр, были задействованы 400 площадок, проведены 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий, участвовали почти 52 миллиона человек. Больше половины гостей составили москвичи, остальные – гости из Московской области (17%), российских регионов (15–18%) и зарубежных стран (10–14%).

Особенно популярным проект оказался среди активных москвичей молодого и среднего возраста. Более 450 раз бизнес присоединился к проведению городских проектов: проводил мероприятия и создавал собственные тематические локации.

Подробности можно узнать из поста главы города в личном блоге.