Умер модельер Джорджо Армани, сообщает La Repubblica. Ему был 91 год.

Дополнительных подробностей пока нет.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца на севере Италии. С 1970-го создавал модели для нескольких итальянских марок, в 1974-м представил первую коллекцию под собственным именем.

Как пишут эксперты, фирменный стиль Джорджо Армани - соединение элегантности и изысканности с простотой и удобством. Он изменил покрой классического костюма, предложил нетрадиционные сочетания вещей.