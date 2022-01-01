В Госдуме предложили списать долги за коммуналку части россиян

Для сокращения долговой нагрузки россиян нужно списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) всем россиянам, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, и пенсионерам, не имеющим других доходов. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким.

Наряду с этим ЛДПР предлагает запретить дистанционное оформление займов и работу коллекторов, а также установить регрессивную ставку по кредитам для семей с детьми: чем больше детей — тем меньше ставка.

Слуцкий, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что к концу лета кредиты имеют почти 49% россиян, а общая сумма долгов вплотную приблизилась к 37 триллионам рублей, при этом просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это "печальный рекорд последних лет".

Особое внимание парламентарий призвал обратить на деятельность микрофинансовых организаций — предлагаемые ими ставки до 150% годовых превращают "быстрые деньги" в долговую кабалу.

В 2022 году Минстрой выступил за изменение правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, что предусматривало списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей. В качестве таких причин ведомство называло стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплату зарплаты.

При этом россиянам напомнили, что законодательство предусматривает возможность экономии на оплате услуг ЖКХ в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении. Однако это придется подтвердить документами.