Глава Республики Сербской пригрозил провозгласить независимость

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) может провозгласить свою независимость, если давление на власти извне усилится. Об этом заявил в четверг, 4 сентября, президент республики Милорад Додик.

Как подчеркнул политик, "мы хотим диалога" и "можем поговорить", поэтому "вы, Брюссель, ведите себя по-европейски". Он предупредил, что попытки навязать что-либо извне приведут "к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать".

Это заявление, которое цитирует ТАСС, прозвучало после того, как центральная избирательная комиссия Боснии назначила на 23 ноября выборы нового президента Республики Сербской. Нынешний лидер боснийских сербов не сможет в них участвовать из-за судимости, хотя тюремное заключение и было заменено штрафом.

Годом ранее Милорад Додик рассказал о планах заключить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Он отмечал, что "предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения".

При этом Додик сообщал, что Запад ежедневно уговаривает Республику Сербскую Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России, однако его правительство старается "отбить любую возможность" введения санкций.