Перед выборами в ФРГ умерли 16 кандидатов от разных партий

На западе Германии обратили внимание на странное совпадение: незадолго до выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия скончались 16 представителей различных партий, которые намеревались баллотироваться 14 сентября.

Как сообщает Bloomberg, этот факт подтвердила руководитель местной избирательной комиссии Моника Виссман. В частности, известно о смерти семерых кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии".

Также умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений.

Правоохранительные органы разбираются с причинами и обстоятельствами случившегося, в четырех случаях уже официально исключена криминальная составляющая.

В то же время на Западе обратили внимание на беседу президента России Владимира Путина и председатель КНР Си Цзиньпина, посвященную продлению жизни и долголетию. Обрывок разговора, явно не предназначавшийся для посторонних ушей, случайно попал в микрофоны. Одну из реплик российского лидера в переводе на китайский язык западные СМИ передают как фразу "Человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия".

Между тем президент США Дональд Трамп опроверг слухи о собственной смерти, возникшие из-за нескольких дней отсутствия политика на публике. Американский лидер заявил, что всего лишь "не делал ничего два дня" и позволил себе отдохнуть, а также припомнил своего предшественника Джо Байдена, который "вообще не работал — и все было ОК".