Путин отметил развитие двусторонних отношений с Лаосом по всем направлениям

В эти дни во Владивостоке проходит 10-й Восточный экономический форум. Завтра президент примет участие в его пленарном заседании, а сегодня на полях ВЭФа встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются по всем направлениям. И получил от собеседника приглашение президента Лаоса посетить азиатскую республику в любое удобное время.

На встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром Владимир Путин подчеркнул, что для Москвы Улан-Батор является стратегическим партнером. Товарооборот между странами в последнее время вырос на 17 процентов. А глава монгольского правительства заявил о необходимости помнить подвиг советского народа, ведь его победа во Второй мировой войне стала основой для сотрудничества между многоми государствами.