Сделано печальное заявление о резко сдавшем Киркорове

Филипп Киркоров весной получил травму во время концерта и все еще не восстановился. От ожога на руке поп-короля остался жуткий след, рана не затягивается. Специалисты считают, что заживление идет медленно из-за того, что певец страдает от сахарного диабета.

Киркоров сильно похудел и едва стоит на ногах. Во время выступления на конкурсе "Новая волна" поп-король и вовсе упал на сцене. А на другом концерте Филиппу внезапно стало плохо, он старался закончить номер, но не мог даже попасть в фонограмму. Певец просто не успевал за записью, было заметно, что даже просто стоять и открывать рот ему трудно.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев сделал печальное заявление о Киркорове. Он подтвердил, что Филипп не попадал в фонограмму из-за плохого самочувствия. По мнению продюсера, даже при смерти певец будет выходить на сцену.

"Для Киркорова этот год стал не лучшим в карьере. Он связан с потерями. Фанаты должны быть со своим артистом и в горе, и в радости. Грош цена таким поклонникам, которые не поддерживают своего исполнителя, которые уходят, громко хлопнув дверью", — высказался Бабичев в беседе с "Абзацем".

Однако продюсер предположил, что ситуация может быть и совсем иной, мол, искусный в вопросах пиара Киркоров мог специально запустить в Сеть "позорное" видео.

"Возможно, здесь заранее продуманный сценарий. Я не верю в то, что человек может внезапно разучиться петь", — заявил критик.