Трамп потребовал от Европы прекратить закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить закупать российскую нефть. Об этом рассказал в четверг, 4 сентября, источник в Белом доме.

По словам собеседника Reuters, американский президент высказал свое требование в ходе разговора с европейскими лидерами. При этом не уточняется, что имел в виду политик — Европа, за исключением Словакии и Венгрии, уже отказалась от закупок нефти у России.

Предполагается, что Трамп оговорился, подразумевая российский газ или нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

Наряду с этим президент Соединенных Штатов призвал Европу усилить давление на Китай за поддержку боевых действий России на Украине.

Ранее советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро признался, что Соединенные Штаты озадачены решением Индии не отказываться от покупки российской нефти, несмотря на повышение американскими властями пошлин на индийские товары до 50%.