Многие западные лидеры продолжают использовать методы и стратегию прежних времен, не понимая, что идут по пути в бездну. Такое заявление сделал в четверг, 4 сентября, руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как отметил глава спецслужбы на Западе многие так и не выучили уроки истории. По этой причине они "пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира — это путь, ведущий в бездну", сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-бюро СВР напомнили об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба.

Например, канцлер ФРГ чуть не сорвал встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом буквально одной фразой — Фридрих Мерц едва не поставил крест на мирном урегулировании украинского кризиса, заявив, что переговоры могут состояться только после прекращения огня.