Макрон: 26 стран обязались разместить военных на Украине

Уже 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить своих военных на территории Украины после того, как удастся добиться прекращения огня. С таким заявлением выступил в четверг, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон.

Политик выступил по завершении встречи представителей "коалиции желающих", которая прошла в Париже. По утверждению Макрона, "26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе".

Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по отправке военных, "чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", цитирует заявление Макрона РИА Новости.

Ранее в Белом доме заверили, что Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако не исключен вариант поддержки Украины с воздуха — это один из "военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента (США)".

В Кремле назвали опасной тенденцией непрекращающиеся обсуждения возможной отправки натовского контингента на Украину, поскольку жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его изначальных причин — а одной из них и было расширение НАТО на восток и попытки превратить украинскую территорию в свою военную базу.