Любовь Успенская выставила за дверь жениха дочери: "Такое нам не надо"

Татьяна Плаксина летом объявила, что нашла свою любовь. У 35-летней наследницы Любови Успенской завязался роман с бизнесменом по имени Никита. Дочь знаменитости была очень счастлива. Но в отношения вмешалась мама.

Потенциальный зять Успенской не приглянулся. Исполнительница хита "Кабриолет" пообщалась с мужчиной и поняла, что он не ровня ее Тане. Пришлось Любови Залмановне спасать дочь от неказистого ухажера.

"Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь", — заявила королева шансона.

Более того, Успенская убеждена, что жених плохо влиял на Таню, из-за мужчины Плаксина забросила все свои увлечения, перестала заниматься саморазвитием. Татьяна не писала стихи, не музицировала, даже книжки читать ей было неинтересно. Это всерьез озаботило Любовь Залмановну. Певица не понимала, почему любовь не вдохновила ее дочь.

"Я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть, или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо", — отрезала артистка.

По словам Успенской, она не спешит выдать дочь замуж. Гораздо важнее для певицы найти Татьяне надежного спутника. "Замуж мы не спешим, мы хотим найти хорошего, достойного человека, благородного, образованного, который знает толк в музыке, в литературе, в искусстве", — рассказала певица "СтарХиту".