Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции совместно с Европой, если не будет ощутимого прогресса по украинскому урегулированию. С таким заявлением выступил в четверг, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон.

Как подчеркнул французский политик, с американской стороной согласовано решение о принятии дополнительных рестрикций в отношении России, если западные партнеры Украины не увидят заметных подвижек в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Решение США и Европы "координировать действия" по вопросу введения ограничительных мер против России является "результатом нашей недавней дискуссии с президентом Трампом" и позволит "повысить их эффективность", цитирует Макрона Reuters.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом новые санкции против России. Трамп, в свою очередь, пообещал, что "в ближайшие дни вы все узнаете"

Однако российский лидер Владимир Путин отмечал, что мы научились работать под санкциями. При этом президент России предупреждал, что даже в случае ослабления санкций против России Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса", поэтому рестрикции не следует воспринимать как временные.