Светлану Немоляеву возмутило высказывание Лазаревой* о россиянах: "Ничтожные люди. Уму непостижимо"

Татьяна Лазарева* пару недель назад публично высказалась о людях, живущих в России. Оказывается, уехавшая из страны артистка переживает за народ. По ее мнению, россиянам тяжко живется. Лазарева пожелала жителям страны, чтобы у них была "возможность быть свободными".

Татьяна* посетовала, что россияне и предположить не могут, чего лишены, а вот эмигранты и релоканты уже познали свободу. "Меня пугает эта расширяющаяся пропасть между теми, кто уехал, и кто остался. Ну ничего. Шагнем", — заявила ведущая.

А после этого Татьяна* искренне порадовалась ударам ВСУ по российским городам. Сбежавшая из страны ведущая не смогла скрыть своего счастья, когда узнала, что от украинских дронов в России погибло несколько человек.

На очередную провокацию Лазаревой* ответила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Звезда "служебного романа" уверена, что ведущую накажет Бог за слова о русских. Она назвала беглецов ничтожными людьми.

"Для меня это ничтожные люди. Это ужасно. Вообще это кощунство. Она будет наказана Богом, она будет наказана за такие слова. Для меня это уму непостижимо. Я кошку, котенка обидеть не могу, пнуть ногой, не то чтобы человека разорвать на части", — высказалась Немоляева в беседе с "АиФ".

*признана в России иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга