Путин: Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай

Решение китайских властей о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР, является очень значимым. Такое заявление сделал в четверг, 4 сентября, президент России Владимир Путин.

Встречаясь с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, Путин отметил, что "не успел отреагировать" на этот "очень добрый жест" во время своей поездки в КНР.

Президент России подчеркнул, что "Россия на этот дружеский акт ответит зеркально — мы сделаем то же самое". Это приведет к росту взаимных поездок и будет способствовать развитию бизнеса, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел предупреждали, что россиянам необходимо ответственно подходить к оформлению электронного заявления на въезд в Южную Корею в свете участившихся отказов в пропуске на ее территорию.

При этом казахстанское Министерство иностранных дел заверило, что слухи о том, что между Россией и Казахстаном больше не действует безвизовый режим, не соответствуют реальности. Режим остается таким же, каким и был — речь идет всего лишь о требованиях по пересечению границы.