Сильная украинская армия должна стать основным фактором гарантий безопасности страны, однако проблему создает недостаточное производство оружия и боевой техники в европейских странах — спонсорах киевского режима. Об этом заявил его предводитель Владимир Зеленский.

Жалобы на недостаточную старательность Европы Зеленский озвучил в Париже, где в четверг, 4 сентября, состоялась встреча представителей "коалиции желающих".

Как отметил глава киевского режима, украинские производственные мощности "не используются из-за дефицита и нехватки денег". На этом фоне он потребовал расширять европейское производство вооружений: "Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше" (цитаты по ТАСС).

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на закупку оружия у Соединенных Штатов. Он представил предложение на 90 миллиардов долларов по закупке американского оружия за счет европейских средств.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что американцам надоело тратить на Украину свои налоги — американское руководство хочет, чтобы Соединенные Штаты покончили с финансированием конфликта на Украине.