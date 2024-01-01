Денис Матросов изменился до неузнаваемости после аварии

В феврале этого года в Москве Денис Матросов попал в ДТП. Актер не пропустил автомобил ДПС, который двигался с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Полицейские гнались за нарушителем.

После столкновения Porsche Матросова вынесло на тротуар. В результате автоаварии серьезно пострадали полицейские, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Матросову помощь врачи скорой оказали на месте.

С момента аварии прошло полгода. Актер изменился до неузнаваемости. Он перестал закрашивать седину. Многие запомнили Матросова, молодым красавчиком из сериалов "Две судьбы" и "Кармелита". Но сейчас Денис выглядит как обычный 52-летний мужчина.

На своей странице в соцсети Матросов опубликовал фото со школьной линейки сыновей — 14-летнего Ивана от Марии Куликовой и 9-летнего Федора от Ольги Головиной. Поклонники не сразу поняли, что перед ними любимый актер.

"Денис покрасил волосы или поседел так? Даже не узнала Вас сначала"; "По глазам только узнала"; "Денис, я Вас с трудом узнала. Но Вам, если честно, идет такой цвет"; "А раньше наверно красился"; "Седой с ума сойти", — обсуждают подписчики Матросова.

Отметим, что сейчас звезда сериалов женат на Оксане Рудич-Каструбиной. Актер и бизнесвумен объявили о своей свадьбе осенью 2024 года.