Путин во Владивостоке: национальный центр "Россия", совещание по энергетике

Кадры с острова Русский. Президент меняет автомобиль "Аурус" на катер "Ураган". И берет курс на Владивосток, где свои двери открывает филиал Национального центра "Россия". Здесь главу государства встречают морпехи легендарной 155-й бригады.

Владивосток - постоянное место дислокации 155-й бригады Тихоокеанского флота. Так что для жителей Приморья это родное подразделение. А свой бессмертный подвиг бойцы бригады совершили на западе страны. В том числе освобождая Суджу и другие населенные пункты Курской области.

Морпехи 155-й бригады стали героями для всей страны. Впервые со времен Великой Отечественной войны - воинское подразделение получило наименование по месту боевой славы - "Курская". На медиапанелях - погибшие за Отечество солдаты и офицеры. В центре - генерал Михаил Гудков, дважды Герой России. Сослуживцы и родственники принесли сюда его награды и личные вещи.

Герои, которые прямо сейчас завоевывают победу России, - пример для молодежи. Президента окружили дети - воспитанники центра военно спортивной подготовки "Воин". Каждый здесь уже считает долгом служить Родине. Сестры Дарина и Арьяна - приехали из Бурятии, чтобы встретиться с президентом. Они занимаются военно спортивной подготовкой и мечтают прыгнуть с парашютом.

Филиал Национального центра "Россия" станет точкой притяжения для школьников, студентов, да и всех жителей Приморья. Это место, где интересно рассказывают о достижениях и особенностях большой страны и малой Родины. Идея принадлежит президенту - первый центр был открыт в Москве. И вот теперь экспозиция появилась во Владивостоке с акцентом на местные особенности - экономика, культура, экология. И все с использованием современных технологий.

Такие центры откроют в каждом регионе России. В этом году еще на очереди Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Севастополь. Во всех экспозициях будут стенды, посвященные русскому языку. Это десятки интерактивных панелей.

Развитие Дальнего Востока - всегда в повестке дня президента. Из Национального центра "Россия" видеосвязи Владимир Путин принял участие в открытии новых предприятий и объектов в регионе. Это новые дороги, логистические хабы и социальная инфраструктура. И такая последовательная работа дает результат - впервые на Дальнем Востоке отмечен приток населения.

"Мы видим, что Дальний Восток развивается опережающими темпами. За последние годы были созданы знаковые объекты - объекты промышленности и инфраструктуры. Которые фактически изменили облик федерального округа. Его экономики и социальной сферы. Опережающее развитие Дальнего Востока - это, безусловно, наш национальный приоритет. Надо и дальше наращивать темпы роста", - сказал глава государства.

Президент провел совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Тема для региона важнейшая.

"В ближайшее время на Дальнем Востоке прогнозируется рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно. Между тем эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке. И не только с учетом внутреннего спроса на газ, но и увеличения наших экспортных обязательств. В перспективе одним из источников газа для Дальнего Востока должно стать южно-киргизское месторождение на шельфе Сахалина", - добавил Путин.

Регион имеет богатые залежи угля - его, по оценкам, хватит еще на 900 лет. Но еще больший акцент делается на "зеленой" энергетике. Планируется строительство Приморской и Хабаровской АЭС. А в Якутии и на Чукотке появится несколько новых атомных станций малой мощности.