Мишустин обсудил с кабмином меры поддержки граждан в новых регионах

На подготовку специалистов высокого класса для агропромышленного комплекса дополнительно направлено 1 миллиард 300 миллионов рублей. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Средства получат 24 региона. Это позволит им модернизировать школы и колледжи для подготовки кадров. Деньги пойдут и на переобучение сотрудников перерабатывающих предприятий в сельской местности.
Говорили на заседании также о диспансеризация маломобильных граждан, проживающих в отдаленных уголках страны. Теперь они в течение трех дней смогут пройти полное обследование не в поликлиниках, а в стационарах. Если потребуется, в больнице сразу начнут лечение.
Обсудили и меры поддержки граждан в новых регионах.
"Сегодня речь пойдет о средствах, которые начисляются при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Ранее уже переоформили по действующим нормам ежемесячные страховые выплаты, которые были установлены в Донецкой и Луганской народных республиках. Их получают почти 70 тысяч человек с учетом утраты трудоспособности. Однако в обоих субъектах есть люди, кому такая компенсация назначалась ещё по прежним правилам, и, соответственно, ее размер необходимо пересчитать, актуализировать. Их более тысячи человек, и положенная помощь им должна быть в полном объеме предоставлена", - сказал Мишустин.