Мишустин обсудил с кабмином меры поддержки граждан в новых регионах

На подготовку специалистов высокого класса для агропромышленного комплекса дополнительно направлено 1 миллиард 300 миллионов рублей. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства получат 24 региона. Это позволит им модернизировать школы и колледжи для подготовки кадров. Деньги пойдут и на переобучение сотрудников перерабатывающих предприятий в сельской местности.

Говорили на заседании также о диспансеризация маломобильных граждан, проживающих в отдаленных уголках страны. Теперь они в течение трех дней смогут пройти полное обследование не в поликлиниках, а в стационарах. Если потребуется, в больнице сразу начнут лечение.

Обсудили и меры поддержки граждан в новых регионах.