В Пекине состоялась премьера детективного экшена "Красный шелк". Это совместный проект российских и китайских кинематографистов, который уже с большим успехом прошел в нашем прокате.

В центре сюжета - противостояние советских разведчиков и японских шпионов. События разворачиваются в 1927 году. На Транссибирском экспрессе из Шанхая в Москву везут секретные документы. На кону - судьбы будущих сверхдержав. В ленте снимались звезды экрана - Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская. В роли курьера и агента Коммунистической партии Китая - дебютантка Чжэн Ханьи.

"Важно, что премьера фильма проходит в год 80-летия победы Советского союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии. В наших странах особенно трепетно относятся к сохранению исторической памяти и недопущению переписывания истории. В том числе именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как "Красный шёлк", - отметила Алина Кабаева, председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".

Картину в Китай привезла "Национальная Медиа Группа". Еще в мае она подписала соглашение с прокатчиком China Media Group в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. О презентации этого фильма в КНР российский президент говорил как раз накануне - после участия в параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.