ЦБ рассказал, как избежать случайной блокировки банковской карты

У сотрудников банков могут возникнуть подозрения о преступных действиях даже в отношении законопослушных граждан — чтобы избежать блокировки своих банковских карт, важно соблюдать ряд правил. Об этом рассказали в четверг, 4 сентября, в Банке России.

Как подчеркнул регулятор, нельзя выполнять денежные операции по просьбе незнакомых людей, передавать им свою банковскую карту и открывать им доступ в свой онлайн-банк.

Если на карту поступили деньги от неизвестного отправителя, который затем требует вернуть средства, не возвращайте самостоятельно деньги — обратитесь в свой банк и попросите осуществить обратный перевод по реквизитам отправителя.

Рекомендуется никогда не переводить деньги незнакомцам, в том числе — не оплачивать товары и услуги платите по номеру телефона в магазинах и на рынках, поскольку банк может расценить такие переводы, как подозрительные.

Если переводите кому-либо средства, укажите назначение платежа — например, "Подарок". Это снимет излишние подозрения со стороны сотрудников банка, сообщает РИА Новости.

Ранее в ЦБ признавали, что люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как банки не всегда понятно раскрывают причины своих действий. В связи с этим кредитно-финансовым организациям предписано снабжать клиентов всеобъемлющей информацией.

Тем временем в России предложили внедрить механизм компенсации ущерба от действий мошенников. Если банк даже после предупреждения оператора связи о подозрительных действиях не предпринял меры по предотвращению хищения средств, именно кредитно-финансовой организации придется компенсировать ущерб.