Российских туристов предупредили о вспышке опасной болезни в Турции

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами холеры. Об этом рассказал в четверг, 4 сентября, академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Как отметил эксперт в комментарии Life.ru, турецкие лечебные учреждения переполнены, жалобы на соответствующие симптомы фиксируются уже около недели.

Онищенко предупредил, что холера передается преимущественно через воду, реже — при прямом контакте с заболевшим человеком. Симптомы инфекции варьируются от легких расстройств до тяжелого обезвоживания, поскольку при холере нарушается нормальный процесс всасывания воды в кишечнике.

По словам специалиста, не исключено, что в Турции истинные реальные масштабы заболевания, хотя Онищенко предупреждал о рисках такой вспышки еще в мае, ссылаясь на прогнозы Всемирной организации здравоохранения.

Высокая влажность и температура на приморских курортах создают прекрасную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов и повышают инфекционные риски. Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, чтобы уберечь россиян от опасных болезней.

Ведомство заверило, что россияне могут не опасаться распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории нашего государства. Эта инфекция не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии.