Плющенко не стал молчать, услышав резкое заявление Тарасовой в адрес Рудковской

Татьяна Тарасова накануне заявила, что жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская испортит ему жизнь своими высказываниями. Мол, работает фигурист хорошо, а вот от его репутации скоро ничего не останется, если супруга не станет сдержаннее.

Так Татьяна Анатольевна прокомментировала слова Рудковской, которая выступила с критикой в адрес Этери Тутберидзе. Яна обвинила тренера в полнейшем неуважении по отношению к Плющенко. Рудковская отметила, что Тутберидзе "не состоялась" в спорте, ведь она "ничего не достигла" в качестве фигуристки.

"Знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призеров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская — не знаю", — жестко поставила на место Рудковскую Тарасова в беседе со Sport24.

Евгений Плющенко не смог пройти мимо таких слов в адрес жены. Он отреагировал на критику Татьяны Анатольевны. Олимпийский чемпион сообщил, что даже внимания не обращает на высказывания посторонних людей.

"Да вы знаете, я даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимание. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас все хорошо с Яной, все блестяще", – цитирует Плющенко издание "Абзац".

По словам фигуриста, они с Рудковской работают на новым шоу, строят арену. Так что у них "все прекрасно".