Американские войска намерены свернуть ряд программ финансирования иностранной помощи в области обороны для государств, граничащих с Россией. Об этом рассказали в четверг, 4 сентября, информированные источники.

Как заявили собеседники Financial Times, Пентагон уже уведомил европейских дипломатов о том, что Вашингтон больше не намерен финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы. Для них это стало крайне неприятным известием.

Это соответствует политике президента США Дональда Трампа в том, чтобы "Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону", подчеркнул источник издания.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что Соединенные Штаты могут принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Вслед за этим американское посольство в Варшаве заверило, что США сохранят свой военный контингент в Польше.

При этом в Госдепартаменте призывали Европу взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для киевского режима. Однако источники рассказали, что американцы могут снабжать европейский контингент на Украине системами, необходимыми для защиты воздушного пространства.