МИД России опроверг слухи о невыплате страховки после крушения самолета AZAL

Сообщения ряда средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) якобы не выплачивают страховые компенсации, является вбросом. Такое заявление сделало в четверг, 4 сентября, Министерство иностранных дел России.

Как подчеркнуло ведомство, речь идет об очередном спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории.

Подобные инсинуации не соответствуют действительности, это ложь. В действительности работа с пострадавшими и родственниками погибших по компенсациям продолжается, цитирует сообщение МИД России РИА Новости.

Ранее в Росавиации отмечали, что пилоты борта AZAL сообщили диспетчерам о попадании в лайнер птиц и последовавшем за этим взрыве кислородного баллона. Глава ведомства Дмитрий Ядров пояснил, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины. Помимо этого в городе в тот день был сильный туман.

После этого азербайджанский президент Ильхам Алиев уверял, что Баку не рассматривает крушение самолета как умышленное нападение, однако требует "признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации".