Алина Кабаева сверкнула стройными ножками в розовом наряде

В последние годы о Кабаевой почти ничего не слышно. Алина не ведет соцсети и крайне редко выходит в свет. После завершения спортивной карьеры чемпионка открыла свою академию художественной гимнастики "Небесная грация", в это детище Кабаева вкладывает душу.

Поклонники Алины теперь могут увидеть ее только на тренировках в академии. Иногда на фан-страничке публикуют свежие фото Кабаевой с занятий в "Небесной грации". Так, 4 сентября, появился новый пост, посвященный Алине.

Гимнастка провела тренировку и помогла юным спортсменкам поработать над артистическими акцентами и техникой элементов в программах. К публикации были прикреплены кадры с Кабаевой. Алина предстала перед публикой в розовой спортивной кофте и коротких шортах, сверкнув стройными ножками.

Отметим, что в конце июля Николай Цискаридзе поделился редким фото Алины Кабаевой. Артист оказался среди гостей на праздновании 77-летия Ирины Винер. Николай за праздничным столом сидел в компании легендарного тренера и Алины Кабаевой. Этим он и похвастался на своей странице в соцсети.