В ФРГ опровергли слова Макрона о готовности США ввести новые санкции против России

Европейские лидеры не ожидают от президента США Дональда Трампа введения новых санкций против России. Об этом рассказали в четверг, 4 сентября, информированные источники.

По словам собеседников германского издания Bild, у политических лидеров государств Европы состоялся весьма "горячий разговор" с американским политиком, который вызвал "недовольство и разочарование" в Старом Свете.

Президент Соединенных Штатов, как пишет газета, ясно дал понять, что не планирует вводить новые антироссийские рестрикции вопреки требованиям и призывам европейцев.

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что лидеры США и Европы условились "координировать действия" по вопросу введения ограничительных мер против России — это позволит "повысить их эффективность".

До того американский президент Дональд Трамп отмечал, что нельзя исключать вероятность "экономической войны" между Соединенными Штатами и Россией, если не появится каких-либо сдвигов в украинском урегулировании.