Решетников предупредил о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

В России удалось построить открытую экспортно-ориентированную экономику — эту модель предстоит донастраивать. С таким заявлением выступил в четверг, 4 сентября, министр экономического развития России Максим Решетников.

Как заявил политик в интервью РБК, этим объясняется изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля — ожидается, что российская валюта будет крепче, "и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться".

Решетников предупредил, что это "достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства, и для внешнего". При этом "нам важно развитие экспорта не сырьевого, не энергетического, просто потому, что там может быть больше добавленной стоимости".

С другой стороны, глава Сбербанка Герман Греф заявил в эфире телеканала "Россия-1", что, по его мнению, "рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления". Эксперт подчеркнул, что "предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история", однако "то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля".

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил, что снижение ключевой ставки Банком России вовсе не означает девальвацию рубля. Специалист подчеркнул, что такой шаг, напротив, "оживит экономику и рубль может окрепнуть".