Спасатель с пика Победы рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Альпинистка Наталья Наговицина мечтала покорить пик Победы. Еще в прошлом году она собиралась на эту вершину, но тогда гид отказал ей, заявив, что спортсменка не готова. Наталья затею не оставила и вернулась в следующем сезоне. 12 августа цель была достигнута, Наговицина дошла до высшей точки Тянь-Шаня. Вот только вернуться с горы альпинистка уже не смогла.

Официально власти Кыргызстана, в чьей компетенции находятся подобные вопросы, признали россиянку Наговицину без вести пропавшей. Альпинисты считают, что тело Натальи вряд ли спустят с горы даже весной. Большая вероятность, что через полгода палатку так заметет снегом, что ее просто не найдут.

Профессиональный спасатель, попросивший журналистов не раскрывать его имя, рассказал, что подобный исход — не редкость. Судьба россиянки была предрешена еще до старта. Мужчина честно признался, что свою карьеру альпиниста он закончил именно после попытки покорить пик Победы.

"На этой горе люди гибнут почти каждый год. Когда я там был, погибли четверо. Это обычная статистика для Победы — примерно каждый четвертый, кто взошел, не возвращается. С 1955 года, если не ошибаюсь, ни одного человека отсюда не удалось спасти", — поделился он.

По словам спасателя, в базовом лагере ежегодно собирается до 150 спортсменов, каждый из них имеет опыт восхождения на семитысячник, но на эту вершину решаются подняться лишь 10–15 человек. "Чтобы туда пойти, нужно готовиться годами и проходить акклиматизацию минимум 2–3 недели", — отметил мужчина.

Собеседник "Комсомольской правды" уверен, что Наговицина знала, что ее не спасут. Она не раз была в горах и прекрасно понимала, что в лагере просто нет людей, чтобы спустить ее вниз.

"Чтобы спустить пострадавшего, нужно минимум шесть человек. Иногда четыре, но это медленнее и тяжелее. А в лагере всего 10–15 подготовленных альпинистов за сезон. И нельзя просто привезти еще людей: без акклиматизации они погибнут сами", — поделился спасатель.

Поднимаясь на пик, Наговицина видела, что многие покорители гор так и остались навсегда лежать на маршруте. Столь жуткая картина наверняка вспомнилась ей уже после в палатке. "И на Эвересте, и на Победе лежат десятки тел, многие прямо на маршруте. Были попытки снять их, но даже опытные группы не справлялись. Наталья была не новичком, она все знала. Но, конечно, надежда на чудо всегда остается", — рассказал мужчина.