Польского шпиона поймали на сборе информации об учениях России и Беларуси

Сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь задержали с поличным польского шпиона, который собирал информацию об учениях "Запад-2025". Об этом стало известно в четверг, 4 сентября.

Как уточняет телеканал "Беларусь 1", гражданин Польши Гжегош Гавел был задержан в городе Лепель Витебской области. У него обнаружили ксерокопию документа по учениям "Запад-2025" – эти документы проходят под грифом "Секретно".

Гавел, как выяснили белорусские правоохранители, передавал польским силовикам секретные данные о военных объектах в свете предстоящих российско-белорусских учений. В Беларуси возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее сообщалось, что в ходе российско-белорусских учений "Запад-2025" будет отработано планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин подчеркивал, что "мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим".

Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что его государство, вопреки распространяемым недругами слухам, не собирается нападать на Украину. Говоря о вероятности нападения Беларуси на другую страну, политик заявил, что "это невозможно", поскольку "мы никогда не ставили перед собой таких целей".