Европейские страны стали наперебой отвергать возможность отправки своих военнослужащих на Украину по завершении огня — произошло это сразу после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 государств готовы послать свои воинские контингенты на украинскую территорию.

В частности, польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. Однако он пообещал, что Польша возьмет на себя функцию логистического обеспечения вероятной иностранной военной миссии на Украине.

Италия не будет направлять свои войска в Украину, объявила глава итальянского кабмина Джорджа Мелони по завершении встречи "коалиции желающих". Вместе с тем Рим готов поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины, отметила политик.

Румынский президент Никушор Дан заявил, что Бухарест не собирается направлять свои войска на Украину, однако окажет содействие операциям по поддержанию мира, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов, чтобы, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков.

В Кремле уличали во вранье французского лидера, уверявшего, что не нуждается в согласии России на ввод иностранных военных на Украину. Дмитрий Песков подчеркивал, что "и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон".