ПВО сбила в ночь на 5 сентября 92 дрона ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку украинских дронов на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 15 дронов ВСУ сбито над территорией Брянской области, еще 13 – над Ростовской и 12 – над Тульской областями. 11 беспилотников уничтожено над территорией Калужской области, 9 БПЛА – над территорией Рязанской области, 8 украинских дронов перехвачено над Республикой Крым, семь – над Воронежской областью.

По пять БПЛА сбито над Курской и Орловской областями, по два – над Липецкой и Белгородской. По одному беспилотнику ВСУ уничтожено над территорией Смоленской области и акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram о налете девяти украинских дронов на регион. По его данным, пострадавших, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки сбитого беспилотника попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.