Названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и профессионализма российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии младший лейтенант Александр Фадеев - командир расчёта самоходной артиллерийской установки, получив данные о приближении ударных беспилотников ВСУ, уничтожил оба коптера из стрелкового оружия, не допустив потерь. А после вернулся на пункт управления и продолжил корректировать огонь артиллерии по целям неприятеля.

Рядовой Иван Соколов пресек воздушную атаку ВСУ на позиции наших мотострелков. Обнаружив тяжёлый вражеский дрон типа "Баба Яга", Иван направил свой беспилотник на таран. БПЛА противника был уничтожен, не долетев до расположения российских войск - удар по позициям наших подразделений был предотвращен.