Российские военные уверенно развивают наступление на позиции ВСУ в ходе спецоперации. Под контроль наших бойцов перешло село Новосёловка - тем самым группировка "Восток" полностью освободила территории ДНР в своей зоне ответственности.

Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывает армейская авиация. Это кадры боевой работы Ми-28. Пилоты ударили по пункту временной дислокации боевиков в лесополосе. Отработав точно по заданным координатам, экипаж мастерски обошел ПВО противника и вернулся на аэродром базирования.

Также успешно атакуют неприятеля операторы беспилотников. На Красноармейском направлении у села Новоалександровка с помощью FPV-дронов была ликвидирована шведская артиллерийская установка Archer.

А вот так - с дистанции более 25 километров - бьет по врагу "Ураган". Залп 220-миллиметровых реактивных снарядов поражает сразу несколько целей. Все попытки ВСУ перейти в контратаку пресекают расчеты тяжелых огнемётных систем. "Солнцепек" накрывает огромные пространства, буквально расчищая дорогу для наступления нашей пехоты.