Японская пенсионерка отправила почти $7 тысяч "астронавту" на кислород

Любовь – она и вправду бывает неземная... Такая неземная страсть охватила японскую пенсионерку, которая начала в интернете переписку с астронавтом с МКС. Вспыхнуло большое чувство. Оба поняли – нужно быть вместе. Но у героя почти не было шансов вернуться с орбиты.

Астронавт по интернету сообщал любимой, что у него заканчивается кислород, и пенсионерка подкидывала ему денег, чтобы герой орбиты мог купить себе очередной баллон. История неземная, но печальная. Японская Джульетта перевела мошенникам почти 7 тысяч долларов, но астронавт на Землю так и не вернулся.

А вот история совсем земная. Француженка Энн, 53-х лет, вдруг начала получать подарки от самого Бреда Питта. Сумку подарил. Замуж позвал. А потом слёг. Нужны деньги на операцию, но бывшая жена, змея подколодная, заблокировала счета. Энн развелась с мужем миллионером и перевела виртуальному Бреду Питту 830 тысяч долларов. Мошенникам помогал искусственный интеллект.

В число брачных аферистов угодил и Киану Ривз. Жительница Калифорнии 67 лет Кэтрин Хадсон получила от звезды предложение руки и сердца. Потенциальная невеста засыпала любимого долларами, биткоинами, подарочными картами. Буквально последнее с себя сняла. Жених и был таков.

Сердцу, конечно, не прикажешь. Любовь - это химия, говорят. Но не будем забывать: осязаемость объекта страсти ещё никто не отменял. Поаккуратнее с неземной любовью. Там в действительности всё не так, как на самом деле.