Американист Васильев: Трамп и его администрация оказались в очень сложном положении

Дональд Трамп обещает добиться мира на Украине - но что мешает ему сделать более решительные шаги в отношении киевского режима и его европейских спонсоров? Есть ли в Белом доме понимание того, что нужно предпринять для разрешения конфликта? И как могут сказаться на позиции Вашингтона итоги визита Владимира Путина в Китай?

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев - в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Я думаю, что сегодня администрация Трампа и лично президент Трамп оказались в очень сложном положении. Они оказались в своего рода развилке. Когда надо принять какое-то решение, которое будет иметь далеко идущий стратегический характер в отношении конфликта на Украине", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео