Красная армия сорвала планы Японии устроить массовые казни в Маньчжурии

Красная армия сорвала планы милитаристской Японии устроить массовые тайные казни в Маньчжурии в случае войны с СССР. Об этом говорят уникальные архивы, которые рассекретила ФСБ.

Расправы намеревались проводить ночью, максимально тихо и скрытно, по возможности избегая расстрелов. Убийству подлежали так называемые "опасные элементы" - все те, кого подозревали в антияпонской деятельности.

Придумали даже специальную классификацию - в списки внесли иностранцев, пленных, местных жителей - всего пять категорий. Планы агрессии милитаристской контрразведки регулярно уточнялись и дополнялись.

Карателям предписывалось уничтожить все вещи казнённых, чтобы ничто не могло послужить уликами. Властям надлежало пресекать слухи и даже оказывать материальную помощь родственникам замученных граждан.