Россия направила первую партию гумпомощи жителям Афганистана

Россия направила первую партию гуманитарной помощи жителям Афганистана, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Оказать поддержку поручил Владимир Путин.

Спецборт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Транспортный самолёт Ил-76 доставит 20 тонн продовольствия - всё необходимое передадут в пострадавшие районы.

На месте продолжаются спасательные работы. Землетрясение магнитудой 6 произошло на востоке страны в ночь на понедельник. До основания разрушены десятки деревень, доступ к ним отрезан оползнями.

По последним данным, стихия унесла жизни более двух тысяч 200 человек, пострадали почти четыре тысячи жителей