Бойцов группировки "Центр" наградили за выполнение задач на Красноармейском направлении

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнение задач на Красноармейском направлении, к высоким государственным наградам представлены военнослужащие группировки "Центр".

Командирам подразделений, стрелкам и минометным расчетам вручили медали "За отвагу" и "За храбрость", а также квалификационные знаки Вооруженных Сил России "За штурм".

Многие вместе с наградами получили и внеочередные воинские звания. За плечами этих бойцов сотни часов сражений на передовой, десятки атак и взятых опорных пунктов неонацистов на подступах к Красноармейску. Именно они освобождали Авдеевку, Украинск, Селидово и другие населенные пункты Луганской и Донецкой Народных Республик.