Песков раскрыл цель приглашения Зеленского в Москву

Цель приглашения украинского лидера Владимира Зеленского в Москву раскрыл пресс-секретарь президента России. Журналисты спросили Дмитрия Пескова, почему Владимир Путин не предложил провести встречу в другой стране.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России пригласил украинского лидера в Москву поговорить, а не капитулировать. Песков прокомментировал утверждения, что приезд Зеленского в Россию может выглядеть как капитуляция.

Песков напомнил, что предложение Путина было отвергнуто Зеленским. По словам представителя Кремля, попытки наладить диалог продолжаются. Для встречи президента России с украинским лидером нужна серьезная подготовка и "домашняя работа", приводит слова Пескова "Интерфакс".