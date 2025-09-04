Трамп опубликовал фото с Путиным на Аляске после разговора с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

На первом фото лидеры двух стран смотрят в небо. На втором фото изображена группировка из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которые пролетали над президентами в момент фотографирования.

Трамп никак не прокомментировал свою публикацию в в социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

Снимки были сделаны 15 августа на Аляске в Анкоридже, где Трамп и Путин провели трехчасовую беседу. 4 сентября в Париже состоялась встреча делегаций стран из "коалиции желающих". На ней присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Трамп подключился к беседе по видеосвязи. По информации немецких СМИ, разговор был напряженным.