Внука певицы Натальи Штурм увезли в больницу с пробитой головой

Неприятный инцидент произошел на детской площадке. О произошедшем рассказала сама певица Наталья Штурм. "Мальчик кинул Даниэлю в голову булыжник из-за кустов. У него было все лицо залито кровью, образовалась рваная рана в два сантиметра", - сообщила исполнительница.

Пострадавшему ребенку вызвали скорую помощь. Мальчика увезли в больницу, где ему наложили швы. Еще пару дней Даниэль проведет в клинике, специалисты будут наблюдать за его состоянием. Впрочем, сам ребенок старается не унывать и на самочувствие не жалуется.

"Он с мамой в одной палате. После выписки из больницы врачи напишут результаты обследования. Даниэль умный мальчик, держится", - рассказала Наталья Штурм Starhit.

В палате у Даниэля есть комфортная кровать и телевизор с мультиками. Напомним, что внук Натальи Штурм 1 сентября пошел в первый класс Православный школы, которая находится в поселке, где проживает семья популярной певицы. К слову, в Подмосковье артистка вместе с близкими перебралась этим летом. Наталья Штурм купила особняк уже с ремонтом и мебелью.