От дочери Анастасии Заворотнюк сбежала няня

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна в начале апреля стала мамой. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" родила сына. Мальчика назвали Марсель.

Незадолго до родов Анна вернулась в Москву из Дубая, где живет и работает ее муж. Заворотнюк-младшая решила, что в первые месяцы жизни сына им будет комфортнее в России, рядом с семьей.

Сейчас в своем официальном телеграм-канале Заворотнюк рассказала о том, как от нее сбежала няня филиппинка, которая с первых дней жизни Марселя была в их семье.

"Я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила ее, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед ее выходным я отдала ей зарплату, собрала много пакетов с подарками. Она уехала счастливая и довольная", - начала свой рассказ Анна.

Однако няня перестала выходить на связь в течение нескольких дней. Затем объявилась и сослалась на болезнь. При этом на звонки не отвечала, а общалась перепиской. Взволновавшаяся Заворотнюк даже предложила вызвать ей врача, но та отказалась. И тогда Анна догадалась, что дело не в болезни. Недуг оказался лишь предлогом.

"Скорее всего, она просто решила уйти, но не смогла сказать об этом прямо. Так она исчезла из нашей жизни", - отметила Заворотнюк.

Теперь Анна терзается вопросами, что могло пойти не так, при этом подчеркнув, что они с мужем хорошо относились к няне. "Это был мой первый опыт с няней, и теперь я думаю, может, я была слишком мягкой? Слишком много подарков, поблажек, доверия. Может, стоило быть строже?" - терзается вопросами молодая мама.