Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки, включив в нее вторичный рынок жилья.

Инициативу стоит внедрить в тех города, где пока не строят многоквартирные дома и нет соответствующих предложений от застройщиков, заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). При реализации программы важно учитывать год постройки вторички и текущее состояние жилья.

Кроме того, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на семьи стремя детьми и более.

"Подчеркну - для всех многодетных семей независимо от возраста родителей", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Программа "Дальневосточная ипотека" была запущена в России в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредита под 2% годовых. В 2023 году ее расширили на российские регионы в Арктике.