Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в этом году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, отметив при этом, что точных сроков пока нет.

Беседуя с представителями СМИ на полях Восточного экономического форума, представитель Кремля также прокомментировал ситуацию на Украине. Песков отметил, что Россия рассматривает присутствие иностранных сил, сил стран НАТО на украинской земле вблизи российских границ как опасность.

Представители Европы говорят об обеспечении безопасности Украины за счет размещения на ее территории европейских военных. Песков подчеркнул: нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет разрушения безопасности другой. Такие действия не помогут приблизиться к решению украинского конфликта, приводит слова Пескова "Интерфакс".