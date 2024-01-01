Путин на заседании ВЭФ обозначил позицию России по ключевым вопросам

Договориться с нынешним киевским режимом по ключевым вопросам практически невозможно. Об этом заявил Владимир Путин во Владивостоке. Сегодня ключевой день Восточного экономического форума. Президент России выступил на пленарном заседании, обозначив основные позиции Москвы по внутренней и международной повестке. Кроме украинского урегулирования, глава государства говорил о зарплатах, демографии, развитии Дальнего Востока и отношениях с Западом.

Дальневосточный федеральный университет в десятый раз принимает экономический форум. Мост через остров Русский и кампус ДВФУ уже прочно ассоциируются с этим событием и стали символом развития Дальнего Востока. Вектор задает президент. Ключевое событие ВЭФ - пленарная сессия, в которой принимает участие Владимир Путин. Юбилейный форум - повод подвести итоги.

"В 2024 году был впервые отмечен миграционный приток. Небольшой, но всё-таки 24 тысячи человек. Да, пока не так много, как я уже сказал, но сам факт изменения тенденции уже стал серьёзным достижением. Что особенно важно, на Дальний Восток поехала молодёжь. Причём, со всей страны", - отметил Путин.

Приезжают, потому что верят - на Дальнем Востоке можно строить свое будущее. Президент предложил распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе вне зависимости от возраста родителей.

Владимир Путин озвучил множество мер, которые ускорят развитие региона. Речь о единых преференциях для бизнеса и цифровой трансформации, например, будет расширен экспериментальный режим применения беспилотных технологий на всей территории Дальнего Востока. Однако выгоды России еще больше. Москва расширяет сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент заявил, что наша страна зеркально отменит визы для китайских граждан.

Во Владивосток Путин прилетел из Китая. За этим визитом следил весь мир. А Китай, Индию и Россию сравнивали с Драконом, Слоном и Медведем. Кстати, вместе с президентом в пленарной сессии участвовали высокие гости из Монголии, Китая и Лаоса.

- Мир ближайших десятилетий он всё-таки будет больше западный или восточный?

- Он будет многополярным.

Впрочем, это совсем не значит, что Россия отвернулась от запада. Как показала встреча на Аляске, наши страны могут сблизиться. Например, в вопросах экономики.

Высказался президент и на тему украинского кризиса. Еще недавно киевский режим отвергал любые контакты с Москвой, а теперь Зеленский постоянно о них говорит. Но явно не ради мира, а замедлить процесс урегулирования.

Говоря о гарантиях безопасности, Путин отметил, что они нужны и Украине, и России. При этом в Москве выступают против нахождения на территории Украины иностранных войск и против вступления страны в НАТО. А вот желание вступить в Евросоюз президент назвал законным выбором Украины. В контексте будущего развития России главу государства спросили об искусственном интеллекте. Путин положительно относится к идее внедрения нейросетей. Но делать это нужно ответственно.

Впрочем, сама жизнь сейчас требует все большего использования высоких технологий. На это обратил внимание президент, говоря о новом этапе в развитии Дальнего Востока. С опорой на достигнутые результаты - теперь России необходимо формировать экономику будущего.