Встреча "коалиции желающих" в Париже отдалила перспективу консенсуса

Владимир Путин открыт для любых форматов переговоров по украинскому урегулированию, в том числе и для трёхсторонней встречи с участием Трампа и Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но, как отметил представитель Кремля, подобные встречи должны быть организованы с целью зафиксировать результат. Пока же от Киева нет внятных сигналов о готовности к конструктивному диалогу. Ещё больше отдалила перспективу консенсуса прошедшая в Париже встреча так называемой "коалиции желающих".

Подробнее – в репортаже