Российские войска захватили целый ряд опорных пунктов неонацистов на Северском направлении. Десантники совершили марш-бросок и обошли укрепления противника. У ВСУ не осталось шанса на сопротивление. Обрушение фронта всё ближе и в Красноармейске. Бои идут у железнодорожной станции, практически в центре города. А наша авиация ночью нанесла новую серию ударов по военным объектам врага.

Полный боекомплект на подвесах. Самолет стремительно набирает высоту. Примерно через полчаса 4 мощных авиационных фугаса были сброшены. Детали этой операции – казалось, вполне будничной - стали известны только сегодня. Когда агентура сообщила о результатах.

Российские ВКС уничтожили склады завода "Нафтомаш". В замаскированных гаражах националисты прятали британские крылатые ракеты типа FP-5. Больше известные на Украине под кодовым названием "Фламинго". И, судя по этим кадрам (см. видео), применить их ВСУ не успели. И вряд ли смогут в обозримом будущем.

Очень шумно сегодня и в небе над Харьковской областью. Вот пилоты одним нажатием гашетки, не раздумывая, выпускают по лесу все ракеты, что были на вооружении.

Боеприпасы не жалели потому, что в прицеле оказалась диверсионная группа. Крупная и хорошо подготовленная. Костяк - наемники из прибалтийских стран. В основном, латыши. Из леса, судя по радиоперехватам, живым никто из них не выбрался. Но для верности квадрат еще "обработали" минометами.

В Сумской области идет мощный накат на Юнаковку. Точнее, на последние укрепления бандеровцев в селе. Оплот ВСУ в северном приграничье, как говорят наши штурмовики, "отвалился". Нет, конечно, полностью от националистов она еще не освобождена. Но и ожесточенного сопротивления тоже нет. А все потому, что 10 батальонов, которые были брошены на оборону Юнаковки, практически перестали существовать.

В Донецкой республике после массированной артподготовки националисты отошли из села Переездное. По последним данным, поселок освобожден. И сейчас вся мощь реактивных батарей сосредоточена на ближайших тылах ВСУ в окрестностях, куда бандеровцы пытаются завезти резервы и подготовиться к контратакам.

С утра приходят важные сообщения и с передовых в Днепропетровской области. Под контроль наших бойцов перешел поселок Хорошее. Укрепления ВСУ штурмовики брали нахрапом. Сначала прорывались на бронетранспортерах и мотоциклах. Затем с ходу спешивались и атаковали противника в окопах.

И, судя по всему, в ближайшие дни Хорошее станет уже 7-м по счету населенным пунктом в Днепропетровской области, освобожденным от бандеровцев. Тем, националистам, кто еще сопротивляется, наши бойцы отправляют такие листовки. В них ясно и четко - каждому солдату украинской армии персонально: хочешь жить - сдавайся. Агитация работает. Вот еще трое, раненые, не захотели умирать. И сложили оружие.